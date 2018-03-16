Яценюк: безопасность мира под угрозой со стороны России имени Путина и ответ на это - расширение НАТО

Он отметил, что должны быть, в первую очередь, ответы по безопасности. И безопасность – это расширение НАТО.

Сейчас речь идет об угрозе безопасности и вообще существованию свободного мира как такового и эту угрозу представляет Россия имени президента Владимира Путина. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве.

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"Должны быть, в первую очередь, ответы по безопасности. Наша общая безопасность – это расширение НАТО", - подчеркнул он, передает пресс-служба политсилы.

Яценюк отметил, что сейчас речь идет об угрозе безопасности и вообще существованию свободного мира как такового: “Эту угрозу олицетворяет Россия имени президента Владимира Путина. В первую очередь речь идет об угрозе со стороны Российской Федерации для нас как для Украины, для нас как для будущего члена Евросоюза, для нас как для Европы и свободного мира”.

Лидер “Народного фронта" напомнил о заявлениях Путина, как будто это не его “зеленые человечки” захватили Крым, правда впоследствии в интервью заявил, что лично планировал операцию по нарушению международного устава ООН и территориальной целостности Украины: “Он признался в совершении уголовного преступления против украинской государственности”. Так же, подчеркнул Яценюк, Путин заявлял, будто не его оружие сбило МН-17, а сейчас говорит, что это не российская шпионская система осуществила поддерживаемое государством убийство в Солсбери”.

Он отметил роль президента Франции Фансуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель в подписании Минских договоренностей: “Минск” - это было соглашение о прекращении огня и об остановке наступления русской армии. “Минск” - это были добрые намерения с нашей стороны, чтобы урегулировать эту ситуацию политико-дипломатическими шагами”.

Со стороны свободного мира, подчеркнул он, необходимы, в первую очередь, ответы в сфере безопасности: “Наша общая безопасность – это расширение не только Евросоюза, но и расширение НАТО”.

Лидер “Народного фронта” напомнил, что Украина не получила в 2008 году План действий по членству в НАТО: “А потом мы все заплатили слишком много за это - российской агрессией в Грузии и российской агрессией в Украине. Поэтому (необходимо) расширение НАТО и усиление безопасности, а наша сила даст возможность дипломатам быть также сильнее”.

Справка УНИАН. Международная конференция “Революция, война и ее последствия», которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствий для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.