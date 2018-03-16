Электоральные настроения свидетельствуют об утверждении лидерства Юлии Тимошенко и ее партии, - эксперты

Эксперты констатировали утверждение лидерских позиций Юлии Тимошенко в президентском рейтинге.

Электоральные настроения украинцев свидетельствуют об утверждении лидерских позиций Юлии Тимошенко и ее партии «Батькивщина». Об этом в пятницу, 16 марта, сообщили украинские политологи на пресс-конференции в ИА «УНИАН», обсуждая результаты последнего масштабного соцопроса группы «Рейтинг», согласно которому Юлия Тимошенко существенно опережает Петра Порошенко (18,7% и 15,6% поддержки соответственно).

«Сейчас мы видим утверждение лидерских позиций Юлии Тимошенко в президентском рейтинге. Петр Порошенко на втором месте. Мы также видим большое количество кандидатов, которые имеют примерно одинаковые показатели», - отметил руководитель Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

По его словам, недовольство властью перерастает в то, что действующий президент Порошенко, в случае попадания во второй тур вместе с лидером «Батькивщины», выигрывает только в 4 областях.

«А остальное областей выиграет Юлия Тимошенко, что является свидетельством неудовлетворенности властью», - отметил он.

Со своей стороны эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко сказал, что благодаря этому масштабному исследованию (30 000 респондентов) имеем четкое представление о общественные настроения украинцев.

«С одной стороны, есть видение общественных настроений, приоритетов людей, надежд. С другой стороны, исследование дает ответ на вопрос, какие политические субъекты могли бы реализовать эти чаяния, потребности населения. И большая часть общества связывает эту реализацию именно с Юлией Тимошенко и ее политической силой», - сказал он.

Политолог также обратил внимание на то, что БПП и «Народный фронт» демонстрируют институциональную слабость власти.

«Кто может заменить их в законный электоральный способ? Здесь у нас четкий лидер - «Батькивщина». Ведь она имеет все признаки политической партии: парламентская фракция, яркий лидер, система местных ячеек, фракции в местных советах», - отметил эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика».

По мнению Константина Матвиенко, фактически другой системной партии, которая могла бы быть элементом двух - или трипартійної системы в Украине, нет.

«Мы и социологическое исследование не видим другой такой системной партии. И «Народный фронт» и партия Ляшко и БПП – политические односезонки, что подтверждается выборами в ОТГ», - отметил эксперт.

Он также напомнил, что последние результаты местных выборов в ОТГ фиксируют первое место партии «Батькивщина». И это при том, отметил Константин Матвиенко, что Порошенко имеет колоссальный медийный и административный ресурс.