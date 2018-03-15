Савченко заявила, что в Европе давала показания о "коррупции Порошенко"

Народный депутат утверждает, что "успела дать показания в юридических судебных инстанциях против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований".

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что во время пребывания в Европе давала показания по «коррупции президента Украины Петра Порошенко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

"В Европе, будучи эти три дня, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований", - заявила Савченко.

Как сообщал УНИАН, 12 марта генпрокурор Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного в Донецкой области при попытке ввезти из оккупированной территории арсенал оружия.

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Позже Савченко обнародовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения. Она также сообщила, что с 12 по 16 марта находится «с запланированной поездкой в Европарламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС».

В свою очередь пресс-секретарь председателя ВР Андрей Ковалев сообщил, что в этом году Савченко не обращалась по поводу заграничных командировок.

Сегодня, 15 марта, депутат прибыла на допрос в СБУ.

Кроме того, сегодня генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.