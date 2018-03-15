Климкин призывает лишить Россию права на проведение Чемпионата мира по футболу

Глава МИД Павел Климкин призывает все цивилизованные страны и людей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает все цивилизованные государства бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Об этом говорится в англоязычном заявлении Климкина по поводу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, размещенном на сайте МИД Украины.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что последние события в Великобритании, связанные с бывшим российским сотрудником ГРУ, вызывают чрезвычайное беспокойство.

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«Это начинает походить на настоящий сигнал пробуждения для Запада - я действительно надеюсь на это. Но Запад теперь должен отреагировать таким образом, чтобы Россия почувствовала последствия за свои действия. Одной из первых мишеней должен стать предстоящий чемпионат мира по футболу летом. Россия не заслуживает принимать такое престижное соревнование. В идеале я хотел бы видеть, что они будут лишены (права) на турнир», - подчеркнул Климкин.

«Но, если это невозможно на таком позднем этапе, я призвал бы все страны и всех людей доброй воли, которые ценят правила, основанные на правопорядке, бойкотировать турнир. Проведение этого турнира в России не объединит государства вместе - это обогатит Россию и обеспечит им огромный пропагандистский успех, которого они не заслуживают», - убежден глава МИД.

Он считает, что свободный мир должен проявлять стойкость и действовать очень решительно, чтобы дать России понять, что подобные «преступления терроризма, к которым они прибегают, больше не должны разрешаться».

«Это должно быть сделано пока еще не поздно», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипалю его 33-летней дочери стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра этого города была закрыта, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживанию улиц.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из страны, идентифицированных как офицеров российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.