Болгария отклонила жалобу Украины и подписала соглашение с РФ на ремонт истребителей МиГ-29

Болгарская антимонопольная комиссия отклонила обращение Украины, и Минобороны утвердило предложение россиян.

Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.

Об этом говорится в документах Министерства обороны Болгарии, сообщает Reuters.

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Болгария, которая является членом Европейского Союза и НАТО, считает, что только российская компания способна качественно отремонтировать МиГ-29, которые были поставлены еще во времена Советского Союза. Поэтому Болгария не приглашала других участников к соглашению.

София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей в одной из стран-членов НАТО.

Министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний контракт на 81,3 млн. леев ($51.45 млн.) с группой "МиГ", но отложило подписание после жалобы украинской компании "Укринмаш".

Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.

Минобороны объясняло, что выбрало процедуру прямых переговоров с концерном "МиГ", потому что только российская компания имеет лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможность ремонта МиГ-29.

Напомним, первоначально шесть болгарских истребителей должна была ремонтировать Польша. Стоимость работ по заключенному в 2015 году контракту оценивалась в $1,2 млн за 1 самолет. Однако военная прокуратура Болгарии посчитала, что соглашение наносит ущерб государственной казне и предъявила обвинения в злоупотреблении служебным положением главе Минобороны Николаю Ненчеву.

В феврале 2017 года власти Болгарии подписали контракты на ремонт этих истребителей с российской самолетостроительной корпорацией «МиГ». В декабре условия договора были уточнены: за $49,3 млн российская сторона должна была отремонтировать уже 15 истребителей -12 одноместных МиГ-29А и трех учебно-боевых МиГ-29УБ. Средняя стоимость ремонта одного истребителя по этой сделке, таким образом, составила бы $3,3 млн. Планировалось, что договор будет действовать четыре года.