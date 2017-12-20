Болгария отказалась от услуг российской корпорации по ремонту истребителей из-за жалобы Украины

Болгария приостановила сделку с российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» о ремонте своих реактивных истребителей. Болгарский министр обороны Красимир Каракачанов объяснил это решение поступившей от украинской госкомпании «Укринмаш» жалобой, передает Reuters.

Читайте такжеРоссийские производители через оффшоры поставляют продукцию для украинской оборонки - СМИ«Жалобу в Комиссию по защите конкуренции подала украинская компания, чтобы оспорить процедуру, в рамках которой Министерство обороны готовилось к переговорам и собиралось подписать договор», - сказал Каракачанов, добавив, что "когда есть жалоба, процесс переговоров прекращается".

Первоначально шесть болгарских истребителей должна была ремонтировать Польша. Стоимость работ по заключенному в 2015 году контракту оценивалась в $1,2 млн за 1 самолет. Однако военная прокуратура Болгарии посчитала, что соглашение наносит ущерб государственной казне и предъявила обвинения в злоупотреблении служебным положением главе Минобороны Николаю Ненчеву.

В феврале 2017 года власти Болгарии подписали контракты на ремонт этих истребителей с российской самолетостроительной корпорацией «МиГ». В декабре условия договора были уточнены: за $49,3 млн российская сторона должна была отремонтировать уже 15 истребителей -12 одноместных МиГ-29А и трех учебно-боевых МиГ-29УБ. Средняя стоимость ремонта одного истребителя по этой сделке, таким образом, составила бы $3,3 млн. Планировалось, что договор будет действовать четыре года.