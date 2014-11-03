В Украине запретили к показу три фильма с Пореченковым

Об этом в эфире канала "ICTV" сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает ТСН

"Три фильмы с участием Пореченкова - это "Иван Поддубный", "Белая гвардия", "Спецназ" мы запретили, то есть не дали лицензию для прокатов и показов", - сказал он.

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Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков во время поездки в Донецк вместе с боевиками открыл огонь из крупнокалиберного автоматического оружия в сторону Донецкого аэропорта, который защищают "киборги".

СБУ и МВД Украины возбудили уголовные производства против Пореченкова за участие в незаконных вооруженных формированиях и в террористической деятельности.