Савченко анонсировала проведение завтра брифинга в управлении СБУ, где ее ждут на допрос

Сегодня генпрокурор сообщил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко в случае ее неявки 15 марта на допрос в СБУ.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко анонсировала проведение завтра брифинге в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на странице депутата в Facebook.

"15.03.2018 года в 10.30 состоится брифинг председателя ЧП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко. Адрес проведения: г. Киев, пер. Аскольдов, 3а", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 12 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного в Донецкой области при попытке ввезти с оккупированной территории арсенал оружия.

Позже Савченко опубликовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения. Она также сообщила, что с 12 по 16 марта находится «с запланированной поездкой в Европарламенте в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС». «Об указанном выезде я предоставила официальное сообщение в первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, установленным законом способом», - заявила Савченко.

В свою очередь пресс-секретарь председателя ВР Андрей Ковалев сообщил, что в этом году Савченко не обращалась по поводу заграничных командировок. "С начала 2018 года Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки", - сказал он. По словам Ковалева, Парубий распоряжения о заграничной командировке Савченко не подписывал.

Сегодня, 14 марта, Луценко сообщил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко в случае ее неявки 15 марта на допрос в СБУ.