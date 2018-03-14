Луценко попросит у Рады разрешения на арест Савченко, если она не придет на допрос

Генпрокурор считает, что несмотря на пребывание Савченко за рубежом "современные транспортные средства позволяют прибыть завтра на допрос по очень важному для всей страны делу".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что внесет в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко в случае ее завтрашней неявки на допрос в СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

«Если завтра с 11.00 до 12.00 Надежда Савченко не прибудет на допрос к следователю с объяснениями, которые, вероятно, дадут другую картину, тогда я вынужден буду сделать такой шаг. Я понимаю, что она находится за границей. Тем не менее, современные транспортные средства позволяют прибыть завтра на допрос по очень важному для всей стране делу», - заявил он.

«Еще раз повторяю: если завтра она не прибудет к следователю, я вынужден буду внести представление, в тексте которого вы все поймете... представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте», - сказал генпрокурор.

По словам генпрокурора, без решения ВР на снятие неприкосновенности с народного депутата правоохранительные органы «сильно связаны» в своих действиях.

«Мы сообщили надлежащим законом способом народного депутата, со всем уважением относясь к заграничной командировке действующего народного депутата Савченко, хотя она и не является членом официальной делегации в Европарламенте. В то же время государственный интерес диктует нам настоятельную просьбу ей прибыть на допрос», - сказал Луценко.

По его словам, сегодня Савченко на допрос в СБУ не прибыла, «как и не прибыла на заседание Европарламента, которое она вчера посещала. По ориентировочным данным, она находится в Испании».

Вместе с тем, Луценко добавил, что на сегодняшний день существуют сотни часов записей по делу Рубана.

Читайте такжеНадежду Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота – СМИ

Как сообщал УНИАН, 12 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя Центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В тот же день ее сестра Вера написала в Facebook, что Надежда не получала вызов на допрос, а также заранее сообщила о своей командировке в Страсбург. «Надежда Савченко за неделю в аппарат ВР подала заявление о командировке в Страсбург на сессию, которая начнется сегодня (12 марта) в 18.00. А завтра там рабочий день и ряд встреч. То есть физически она во вторник будет там. Об этом заранее было сообщено ... Вызов на допрос никто, кстати, не получал. По возвращению Надежда охотно пообщается со всеми руководителями», - отметила сестра депутата.

Позже сама Савченко опубликовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения. «В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в СБУ, после чего, в установленный законом Украины трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК Украины, я приду на допрос в СБУ», - заявила она.