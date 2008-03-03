Регионалы требуют вызвать Тимошенко на ковер

Партия регионов будет требовать в первый день возобновления работы Верховной Рады срочно заслушать правительство по вопросам поставок газа в Украину.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Он считает, что сегодня наблюдается опасная для Украины ситуация, которая влияет на украинскую промышленность, коммунальную сферу, благосостояние граждан, в первую очередь потому, что украинского газа не хватает для обеспечения потребностей населения в период отопительного сезона.

“Еще вчера мы слушали выступления руководителей правительства, которые все время заявляли, что, якобы, у нас все в порядке с погашением задолженности за газ. Но такими лозунгами можно шантажировать или вводить в заблуждение кого-то в Украине. С Россией это не проходит”, - отмечает депутат.

По его мнению, Верховная Рада как высший представительский орган государства должна сделать все, чтобы вывести тему газовых договоренностей из тени. “Наша принципиальная позиция – в первый день возобновления работы Верховной Рады провести в срочном порядке заслушивание правительства по этому поводу”, – подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.

“Пусть (Кабинет министров – УНИАН) представит парламенту проект договора с российской стороной о поставках газа, пусть объяснит, почему украинская сторона отказалась его подписать. И пусть правительство представит свое виденье выхода из сложившейся ситуации”, – цитирует депутата пресс-служба.

По результатам отчета правительства, считает Т.ЧОРНОВИЛ, Верховная Рада должна принять постановление, обязывающее Кабмин предпринять меры по детенизации газовых договоренностей и погашению задолженности перед “Газпромом”.

Напомним, что согласно предварительной договоренности лидеров фракций ВР в первый же день разблокирования Верховной Рады парламент должен был заслушать ежегодное послание Президента Виктора Ющенко.