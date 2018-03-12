Путин едет в оккупированный Крым: там ожидается митинг

11:12, 12 марта 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Там президент РФ примет участие во втором за время кампании митинге, рассказали источники "Дождя" и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У Путина будет много мероприятий на аннексированном полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе, отмечают собеседники издания.

Читайте такжеНа предвыборных дебатах в России поссорились из-за УкраиныПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Ожидается, что митинг будет многотысячным. Также во время поездки в оккупированный Крым Путин должен будет поднять тему транспортной интеграции полуострова с Россией.

Кроме того, он осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь" — посещение этого города так же в планах Путина на 14 марта.

Напомним, 18 марта, в годовщину аннексии Крыма, состоятся выборы президента России. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Путин Крым#предвыборная кампания#митинг в Крыму