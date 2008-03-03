Регионалы выдвинули 4 условия завтрашнего разблокирования ВР

Фракция Партии регионов готова завтра разблокировать работу Верховной Рады Украины.

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат, член Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, сегодня на заседании фракции было поддержано решение голосовать за компромиссный проект постановления относительно НАТО, подготовленный рабочей группой парламента. Он отметил, что речь идет о проекте постановления, который предусматривает, что решение об обретении членства в Альянсе будет принимать парламент после референдума.

В то же время Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что фракция Партии регионов требует, чтобы вопрос относительно НАТО рассматривался первым на заседании парламента.

Кроме того, по словам депутата, ПР настаивает на рассмотрении в парламенте вопроса относительно газового кризиса и “политических преследований” представителей оппозиции, в частности, членов Партии регионов.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что на заседании фракции не обсуждался вопрос подписания протокола понимания, поскольку рассмотрение предложений Партии регионов позволит разблокировать работу парламента и без подписания этого документа.

Как сообщал УНИАН, с 25 февраля в парламенте работает рабочая группа, которая должна подготовить протокол понимания, подписание которого может завершить блокирование работы парламента представителями оппозиции.