Порошенко, Ромпей и Баррозу приветствуют начало действия Соглашения об ассоциации - заявление

Об этом говорится в их совместном заявлении, сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины.

«Это соответствует стремлениям украинского народа, который засвидетельствовал свою поддержку тесным отношениям с Европейским Союзом, в том числе совсем недавно во время парламентских выборов 26 октября», - отмечается в заявлении.

Президенты Украины, Европейского совета и Еврокомиссии уверены, что Соглашение об ассоциации станет ключевым инструментом реализации при поддержке ЕС необходимых реформ в Украине в течение следующих лет.

«Временное применение будет охватывать такие важные сферы, как верховенство права, борьба с преступностью и коррупцией, а также усиленное секторальное сотрудничество», - отмечается в заявлении.

Читайте такжеВ Европарламенте создадут Комитет ассоциации с УкраинойПодчеркивается, что инаугурационное заседание Совета ассоциации, которое определит приоритеты и начнет процесс мониторинга имплементации Соглашения, состоится до конца текущего года.

Автор заявления также приветствуют продление срока действия автономных торговых преференций ЕС для Украины до конца 2015 года и подтверждают важность надлежащей подготовки к временного применения торговых положений Соглашения с 1 января 2016 года.

Президенты Украины, Европейского совета и Еврокомиссии выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом всеми государствами-членами ЕС в соответствии с национальными процедурами.

«Соглашение будет способствовать процветанию и стабильности на нашем континенте и создаст новые возможности для регионального сотрудничества между Украиной и ее соседями», - убеждены авторы заявления.

Также подчеркивается, что ЕС обязуется поддерживать Украину на ее пути к современной европейской демократии.

«Соглашение об ассоциации не является конечной целью сотрудничества между Украиной и ЕС», - подчеркнули авторы заявления.