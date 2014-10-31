Süddeutsche Zeitung: Песни, игры и пропаганда

Об этом сообщает Флориан Хассель в своей статье «Песни, игры и пропаганда», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

У того, кто заходит в спортивную школу легкой атлетики №1, не остается сомнений, что он попал в место со славным прошлым. Прямо у входа кирпичного здания в центре Донецка доска с информацией сообщает посетителям, что помимо других украинских спортсменов здесь также тренировался «чемпион века»: Сергей Бубка, легендарный советский прыгун с шестом, чемпион мира и победитель олимпийских игр.

Но сейчас здесь все выглядит скромнее. За несколько дней до того, как пророссийские сепаратисты «Донецкой Народной Республики» позовут жителей крупнейшего промышленного города Украины в воскресенье на выборы президента и Народного совета, повстанцы организовали «международный турнир по вольной борьбе». С интернациональностью дело обстоит так: 75 молодых борцов приедут, прежде всего, из Республики Крым, «Луганской Народной Республики» и «Донецкой Народной Республики» - то есть из частей Украины, которые захватили повстанцы или аннексировала Москва. Единственные иностранцы приехали из Ростовской области.

Осколки гранат вместо медалей победителей

Конечно, турнир в любом случае не призван служить международному взаимопониманию. «Спортсмены, которые приехали к нам, доказывают, что они обладают настоящей силой, чтобы бороться за родину», говорит Александр Богданов, глава Ассоциации боевых искусств. Соответственно, медали участников и победителей будут не из золота, серебра или бронзы, а из осколков гранат - и кубок победителей в командном зачете – с верхушки невзорвавшейся ракеты «Ураган».

Ее якобы выпустила украинская армия в борьбе против повстанцев в последние месяцы в Донецке. На турнире нет зрителей – об этом заявляют Богданов и его коллеги перед камерами российских телеканалов.

Сепаратистам не нужна настоящая предвыборная борьба

Пока проходит турнир, сепаратисты и Москва готовят так называемые выборы в Донецке и Луганске. Оппозиции режиму повстанцев, как и проукраинских партий здесь нет уже в течение нескольких месяцев. Так что сепаратистам не нужно проводить настоящую предвыборную кампанию. Для камер они заменяют ее пропагандистскими мероприятиями с участием России.

Во вторник в Донецком театре выступал российский певец Иосиф Кобзон, человек с прекрасными связями в московской элите, включая президента Владимира Путина. Кобзон, которому Украина запретила въезд на территорию, проник в Донецк через пункт пропуска, который контролируют повстанцы, к тому же в сопровождении 70 музыкантов из состава «внутренних сил» МВД России. В конце концерта он спел дуэтом с Александром Захарченко, который теперь, по крайней мере, для вида, является лидером повстанцев, после того, как Москва в августе приказала полковнику российской разведки Игорю Гиркину («Стрелкову») вернуться в Москву.

Победитель выборов уже фактически определен

И расклеенные по всему городу большие портреты Захарченка, который еще несколько месяцев назад в Донецке был совершенно никому не известным механиком, а также результаты предполагаемых опросов указывают на то, что Захарченко останется главой сепаратистов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что Россия «разумеется, признает результаты выборов» повстанцев.

Тем не менее, выборы в Донецке и Луганске противоречат как Конституции Украины, так и Минским договоренностям - мирному плану для восточной Украины, подписанному 5 сентября повстанцами, представителями Киева, ОБСЕ и российскими послами. Но этого жителям Донецка никто не рассказывает: в их киосках есть только листовки повстанцев и московские газеты.