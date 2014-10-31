Кремль заявил, что украинская сторона и ОБСЕ не осматривали четвертый «гумконвой»

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Российская сторона заранее информировала украинскую власть, генерального секретаря и действующее председательство ОБСЕ о намерении направить очередную партию гуманитарной помощи в пострадавшие районы Донбасса, предложив осмотреть груз в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» Ростовской области», - утверждает российский МИД.

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«Отмечаем, что присутствующие на указанных КПП наблюдатели ОБСЕ и украинские пограничники имели возможность ознакомиться с содержимым груза, однако по непонятным российской стороне причин не проявили к этому интереса», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 октября руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в Украину заехали 76 автомобилей российского «гуманитарного конвоя», большая часть которого предназначена для боевиков.

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«Сегодня около 7 часов утра началось перемещение так называемого российского «гуманитарного конвоя» на территорию Украины. Всего в двух российских пунктах пропуска - «Матвеев Курган» и «Донецк» - зафиксировано перемещение 76 автомобилей и 147 человек», - отметил он.

По словам Лысенко, украинские пограничники, которые работают на этих пунктах в межведомственных рабочих группах, провели только визуальный осмотр транспортных средств и груза. Таможенное оформление груза не проводилось, поскольку не предоставлено никакой информации о его получателях.

Также он отметил, что представители Международного комитета Красного Креста не принимали участия в оформлении и перемещении груза. Российская сторона нарушила требования международного и украинского законодательства относительно перемещения товаров гуманитарной помощи.

«По оперативным данным, львиная доля груза предназначена для обеспечения подразделений боевиков, поскольку у них не хватает провизии. Часть продуктов россияне планируют перед телекамерами раздать местным жителям во время псевдовыборов 2 ноября», - заявил Лысенко.