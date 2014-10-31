Россия планирует отправить на Донбасс еще один гумконвой
17:07, 31 октября 2014Мир
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Очередная автоколонна МЧС России с так называемой "гуманитарной помощью" для жителей Луганской и Донецкой областей отправится на восток Украины по мере готовности.
REUTERS
Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС Сергей Шляков, передает ТАСС.
"Она пойдет по мере готовности. Мы работаем (в этом вопросе) со всеми институтами Федерации, с МИД и Красным Крестом", - сказал Шляков.
Точной даты отправки следующего "гумконвоя" он не назвал.
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Ранее четвертый "конвой" отправился из Подмосковья во вторник, 28 октября. Как и в предыдущих случаях, украинское правительство не было проинформировано о его отправке. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.
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