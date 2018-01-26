Днепропетровскую область хотят переименовать

На официальном интернет-представительстве президента Украины зарегистрирована петиция о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

С такой инициативой выступает "Правозащитная группа "СИЧ", говорится на ее странице в Facebook.

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Кандидат исторических наук, директор института истории Днепра Олег Репан считает, что название "Сичеслав" не только подчеркнет историческую значимость, но и даст толчок развитию новых стартапов.

"Такое позиционирование – Сичеславская область – позволит нашу область очень интересно поставить, посмотреть с точки зрения туризма", - отметил историк.

По словам инициаторов петиции, название области должна быть изменено, поскольку содержит упоминание о Петровском – одном из организаторов Голодомора.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр.

Свое название Днепропетровск в 1926 году получил по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР – Г.И. Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.