Украинские пограничники не нашли оружие в российском конвое

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы. В сообщении подчеркивается, что для пропуска российского гуманитарного конвоя на территорию Украины были сформированы 2 межведомственные группы, которые направлены в российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк".

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"Украинская сторона осуществила лишь визуальный контроль транспортных средств и груза, в ходе которого военной техники, оружия, боеприпасов и других товаров военного назначения не выявлено", - сказано в сообщении.

"В общем, в двух пунктах пропуска наблюдалось перемещение 76 автомобилей и 147 человек. Характер груза - продукты питания, а именно: консервы, крупы, сахар, а также строительные материалы (стекло, шифер, рубероид) и горючее", - уточняется в сообщении.

В настоящее время украинские межведомственные группы продолжают находиться в вышеупомянутых российских пунктах пропуска.