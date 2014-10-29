Россия якобы предложила Украине и ОБСЕ проверить "гуманитарный конвой"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Российская сторона рассчитывает на конструктивное взаимодействие с партнерами из ОБСЕ и Украины в решении данной важной гуманитарной задачи", - отметили в министерстве.

Российские "гумконвои" (колонна грузовиков с гуманитарным грузом, служащая прикрытием для контрабанды оружия и поставки боевиков в Украину - ред.) нарушали украинскую границу уже трижды.

Читайте такжеВ ОБСЕ признались, что не проверяли российские "гуманитарные конвои"Четвертый "конвой" отправился из Подмосковья во вторник, 28 октября. Как и в предыдущих случаях, украинское правительство не было поинформировано о его отправке. Соответствующую ноту украинский МИД получил только сегодня.

Как заявил спикер СНБО Андрей Лысенко, ни один из предыдущих трех "гумконвоев" не был согласован с Украиной. Все так называемые "гумконвои" не дошли до местного населения, частично эта "помощь" продавалась, частично шла в расчет за работы по восстановлению техники боевиков.

"Поэтому говорить о гуманитарной помощи как собственно гуманитарной помощи мы не можем", - сказал Лысенко.

По его словам, есть много информации, что эти грузовики, которые заходили на территорию Украины под видом "гуманитарной помощи", использовалась для вывоза оборудования из стратегических объектов в Россию, а также, чтобы завезти вооружение для террористов.