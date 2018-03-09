Задержание Рубана: в СБУ заговорили о наибольшем уровне террористической угрозы за время независимости

По словам главы СБУ, удалось предотвратить масштабные теракты, которые могли быть совершены в ближайшее время.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что СБУ удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Петром Порошенко.

"Удалось предупредить масштабные террористические акты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах Украины. Вчера, 8 марта 2018 года, при попытке перемещения на подконтрольную Украины территорию с неподконтрольной был задержан гражданин Украины Владимир Рубан с большим объемом средств поражения. Это оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения", - заявил Грицак.

По словам главы СБУ, уровень террористической угрозы для украинцев был самым высоким за время независимости государства.

"Преступная деятельность этой группы документировалась нами в течение длительного времени, благодаря чему удалось установить многие детали подготовки этого преступления. Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был самый высоким со времени независимости нашего государства", - сказал Грицак.

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Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

Сегодня суд избирает Рубану меру пресечения. В ходатайстве следователи просят суд применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.