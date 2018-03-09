Рубан готовил массовые террористические атаки - Порошенко

По словам президента, целью преступников было дестабилизировать общество через массовые террористические атаки.

Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Службы безопасности Василию Грицаку взять под личный контроль расследование дела задержанного с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом Порошенко заявил во время встречи с Грицаком, заслушав доклад о задержании Рубана.

"Я прошу генерала Грицака, даже не прошу, а приказываю взять под свой личный контроль расследование этого дела. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике, вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине, и какая для этого была задействована сеть. Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан. Ибо цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические атаки", - отметил Порошенко.

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Президент также поблагодарил офицеров-оперативников за блестящее выполнение операции.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

В ходатайстве следователи просят суд применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14(приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.