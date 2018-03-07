Спецслужбам РФ удалось похитить украинских пограничников лишь с четвертой попытки – ГПСУ

3 октября были похищены в Сумской области украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцон.

Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом Громадскому радио сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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«Мы неоднократно получали информацию из разных источников, что российские спецслужбы получили указание захватить в плен двух пограничников. По меньшей мере три попытки мы предупредили на участке Луганского, Харьковского и Сумского отрядов», — рассказал Слободян.

По его словам, четвертая попытка российских спецслужб оказалась удачной. 3 октября были похищены в Сумской области украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцон. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы.

«Их похитили с территории Украины 3 октября на участке Сумского пограничного отряда. В том что их похитили у нас нет никаких сомнений», – подчеркнул Слободян.