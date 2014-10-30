Переговоры по урегулированию газовых вопросов еще продолжаются, но стороны близки к их завершению

22:26, 30 октября 2014
Политика
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По состоянию на полдесятого вечера четверга газовые переговоры, которые проходят между Украиной, Россией и Европейской комиссией в Брюсселе по решению спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, еще продолжаются.

REUTERS


Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в четверг сообщил источник, близкий к переговорным кругам.

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”Все продвигается в конструктивном русле. Надеемся, что переговорный процесс будет завершен сегодня подписанием необходимых документов”, - отметил он.

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