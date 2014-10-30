Переговоры по урегулированию газовых вопросов еще продолжаются, но стороны близки к их завершению



Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в четверг сообщил источник, близкий к переговорным кругам.

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”Все продвигается в конструктивном русле. Надеемся, что переговорный процесс будет завершен сегодня подписанием необходимых документов”, - отметил он.