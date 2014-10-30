Переговоры по урегулированию газовых вопросов еще продолжаются, но стороны близки к их завершению
22:26, 30 октября 2014Политика
0
По состоянию на полдесятого вечера четверга газовые переговоры, которые проходят между Украиной, Россией и Европейской комиссией в Брюсселе по решению спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, еще продолжаются.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в четверг сообщил источник, близкий к переговорным кругам.
Читайте такжеМинэнерго России подтвердило цену газа для Украины - 378 долларов
”Все продвигается в конструктивном русле. Надеемся, что переговорный процесс будет завершен сегодня подписанием необходимых документов”, - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter