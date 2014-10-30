В сети появилось видео, как "суд" боевика Мозгового выносит смертный приговор

Запись, вероятно, выложили сами боевики, о чем свидетельствует название канала, а также монтаж и звукоряд видео, которые направлены на формирование у зрителя положительной оценки изображенных событий.

Судя по последней части записи, мужчине инкриминируют изнасилование.

Читайте такжеЛюдей, которые вышли на митинг в оккупированном "казаками" Антраците, грозятся в следующий раз расстрелятьСМИ регулярно публикуют сообщения о применении боевиками расстрела без суда и следствия.

Еще в начале июня боевик "Бес" инсценировал расстрел двух заложников в Горловке. Позже другой боевик Игорь Гиркин опубликовал "указ" о расстреле мародеров.

Несколько дней назад председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль сообщал, что 43-летнего депутата сельского совета Крымского Геннадия Хитренко боевики расстреляли из автомата в собственном дворе.