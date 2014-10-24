Москаль просит наградить расстрелянного боевиками депутата из Крымского
Председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль просит Президента отметить государственной наградой сельского депутата из освобожденного села, которого боевики расстреляли за проукраинские высказывания.
Об этом сообщается на официальном сайте Москаля.
"С.Крымское Новоайдарского района было освобождено от казаков так называемого “Всевеликого войска донского” в прошлую субботу (18 октября). После того, как в село вошли подразделения Вооруженных сил Украины и милиции, выяснилось, что боевики жестоко расправились с местными жителями, которые поддерживали Украину", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, двух мужчин (отца и сына) задержали и пытали в подвале, один из них из-за этого получил психические расстройства. Еще одного местного жителя - 43-летнего депутата сельского совета Геннадия Хитренка - боевики расстреляли из автомата в собственном дворе
Читайте такжеВозле Донецка террористы расстреляли "скорую": медики и пациент погибли"Хитренко неоднократно высказывался, что Крымское останется в Украине, за что и поплатился жизнью", - сообщил Москаль.
Председатель Луганской ОГА направил представление Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой "посмертно отметить Хитренко Геннадия Дмитриевича государственной наградой за проявленное мужество, героизм и самопожертвование во имя независимости Украины".