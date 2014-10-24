Москаль просит наградить расстрелянного боевиками депутата из Крымского

Об этом сообщается на официальном сайте Москаля.

"С.Крымское Новоайдарского района было освобождено от казаков так называемого “Всевеликого войска донского” в прошлую субботу (18 октября). После того, как в село вошли подразделения Вооруженных сил Украины и милиции, выяснилось, что боевики жестоко расправились с местными жителями, которые поддерживали Украину", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, двух мужчин (отца и сына) задержали и пытали в подвале, один из них из-за этого получил психические расстройства. Еще одного местного жителя - 43-летнего депутата сельского совета Геннадия Хитренка - боевики расстреляли из автомата в собственном дворе

Читайте такжеВозле Донецка террористы расстреляли "скорую": медики и пациент погибли"Хитренко неоднократно высказывался, что Крымское останется в Украине, за что и поплатился жизнью", - сообщил Москаль.

Председатель Луганской ОГА направил представление Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой "посмертно отметить Хитренко Геннадия Дмитриевича государственной наградой за проявленное мужество, героизм и самопожертвование во имя независимости Украины".