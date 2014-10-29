«Самопомич» предлагает объединить проекты коалиционных соглашений Порошенко и Яценюка

Об этом говорится в обнародованном заявлении, в котором партия озвучила готовность приступить к переговорам относительно формирования коалиции.

Также в заявлении отмечается, что в руководящих органах коалиции участники коалиции должны иметь равное представительство, кроме того, участники коалиции должны иметь право вето в отношении отдельных вопросов.

Также в заявлении «Самопомич» подчеркивает, что коалиционное соглашение должно включать конкретные мероприятия по каждому направлению реформ и базироваться на предвыборных программах политических сил; задачей коалиции является формирование правительства и совместное с правительством определение приоритетов его деятельности; главным принципом формирования правительства является профессионализм, а не квотный принцип; премьер-министр должен быть персонально ответственным за формирование правительства и его деятельность.

Кроме того, среди принципов формирования коалиции, которых будет придерживаться «Самопомич» во время переговоров, указано, что к этому процессу должны быть привлечены исключительно депутатские фракции в парламенте, и что цели и задачи коалиции никоим образом не могут ограничивать полномочия депутатов в законодательном процессе.

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Также в партии заявляют, что процесс формирования коалиции должен быть инициированным и происходить публично, и что обсуждение кандидатур на должности министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти, а также других государственных органов со специальным статусом должно быть тоже публичным.

Отдельно в заявлении «Самопомич» отмечает: «Мы считаем неприемлемым участие в коалиции депутатов, которые голосовали за «законы 16 января».