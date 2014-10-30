РФ отправила на Донбасс спецназ ФСБ для "перевоспитывания" распоясавшихся боевиков

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"С целью наведения так называемого порядка в среде террористов из России на территорию АТО прибыл диверсионный спецотряд ФСБ Российской Федерации, который называется Вымпел", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, в состав этого отряда "входит около 100 человек, которые будут проводить именно карательные операции среди боевиков".

Как сообщал УНИАН, 28 октября в сети выложили видеозаписи с камер наблюдения, где, вероятно, изображены боевики "Оплота", которые жестоко бьют ногами и прикладами людей на улицах Донецка. На записи видно, как вооруженные люди жестоко бьют безоружных ногами и прикладами. Некоторые избитых после экзекуции не может подняться, и их выносят боевики. Там, где лежали убитые, остаются большие лужи крови. 29 октября после брифинга СНБО, во время которого было продемонстрировано видео кровавой драки между донецкими террористами, "премьер-министр Донецкой народной республики" Александр Захарченко приказал арестовать 12 террористов из "Оплота" за участие в этом побоище.