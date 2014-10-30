Под Мариуполем нашли тайник оружия боевиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В сообщении отмечается, что в хорошо замаскированном месте рядом с лесополосой находились ручные противотанковые гранатометы типа РПГ-18 и ящики с патронами. При этом, рядом были найдены остатки ящиков от стрелкового оружия, которые террористы пытались уничтожить путем поджога.

По словам военных, на большинстве из образцов оружия и ящиков к ним четко видна маркировка, по которой можно сделать вывод, что данные виды оружия были выпущены еще в Советские времена и никогда в арсеналах Украины не находились.

Читайте такжеРоссия вывезла с Донбасса 150 тел убитых солдат – ТымчукПо словам командира подразделения военной разведки, «можно с уверенностью сказать, что наши разведчики предотвратили теракт на юге Донецкой области и, тем самым, спасли жизнь многим людям». «Приоритетом работы всех специальных подразделений в зоне АТО является безопасность мирных жителей и предотвращение действий незаконных банд-формирований», - подчеркнул командир.

Обо всех подобных случаях нарушения террористами условий перемирия и процессов установления мира в регионе украинские военнослужащие немедленно докладывают представителям ОБСЕ, заявили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 25 октября СБУ разоблачила диверсантов, которые готовили теракты в Мариуполе.