ЦИК обработала уже 99,49% электронных протоколов
09:58, 30 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала уже 99,49% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах 26 октября.
REUTERS
В частности, согласно информации, размещенной на официальном сайте комиссии, барьер в 5% преодолевают шесть партий: ”Народный фронт” набирает 22,16% голосов избирателей, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, “Самопомич” - 10,98%, “Оппозиционный блок” - 9,4%, Радикальная партия - 7,44%, “Батькивщина” - 5,68%.
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