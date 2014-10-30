ЦИК обработала уже 99,49% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала уже 99,49% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах 26 октября.

В частности, согласно информации, размещенной на официальном сайте комиссии, барьер в 5% преодолевают шесть партий: ”Народный фронт” набирает 22,16% голосов избирателей, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, “Самопомич” - 10,98%, “Оппозиционный блок” - 9,4%, Радикальная партия - 7,44%, “Батькивщина” - 5,68%. Читайте такжеВ Украине зафиксирована самая низкая явка на выборы за всю историю – 52,42%"Свобода" не попала в Раду, поскольку не преодолела барьер в 5%: у нее лишь 4,71% голосов.

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