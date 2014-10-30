У Порошенко надеются на 130 депутатов в Раде

Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщил кандидат в народные депутаты от БПП, вице-премьер-министрВладимир Гройсман, пишет Gazeta.ua.

Гройсман, в частности, отметил, что, исходя из данных обработанных протоколов в Центральной избирательной комиссии, президентская политическая сила планирует получить фракцию, состоящую не менее чем из 130 народных депутатов.

"Она будет самая большая", – подчеркнул политик.

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По его подсчетам, "Блок Петра Порошенко" получил на миллион голосов больше, чем любая другая политическая партия.

Гройсман также отметил, что еще не читал текст коалиционного соглашения, предложенного "Народным фронтом".

"Но что бы не было написано, мы подготовили проект соглашения для дискуссии с нашими потенциальными партнерами. Каждый может высказать свое видение", - резюмировал кандидат.

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк не согласился на проект коалиционного соглашения "Блока Петра Порошенко" и предложил собственный.