Тень Путина

Президент-беглец Виктор Янукович вновь появился на публике. На этот раз Федорович решил не ехать в Ростов и выступил прямо в центре Москвы.

Вокруг госагентства ТАСС усиленные патрули, в здании - двойная проверка, вход с жидкостями категорически запрещен. В зал Янукович заходит в сопровождении пяти охранников…

Информационный повод - очевиден. Команда Януковича, в который раз, пытается убедить себя и окружающих, что виноват в расстреле Небесной сотни, кто угодно, но только не он. В качестве доказательства используются кадры из итальянского фильма, где некие якобы грузинские «снайперы» признают, что они стреляли в протестантов и «Беркут», и вина за произошедшее лежит исключительно на сегодняшней власти, которая, опять-таки, якобы и была заказчиком.

В зале - десятки журналистов. Первые четыре вопроса исключительно от российских окологосударственных и государственных СМИ - действительно ли во всем виноват Майдан. Виктор Федорович с удовольствием утвердительно и развернуто отвечает, что да, конечно. Тем самым, гарантирует себе место в российских федеральных новостях.

Базовые тезисы выступления Януковича на сто процентов копируют позицию президента России. Тут и про Крым, который «сам решил свою судьбу», но ни слова о российской армии, которую тогда называли «вежливые люди»

Один из российских «коллег» вообще договорился до того, что, оказывается, сейчас в Украине власть не только незаконна, но в южных и восточных областях проходят массовые протесты с требованием вернуть «легитимного». Куда только не заводит людей создание ими же параллельной реальности.

Базовые тезисы выступления Януковича на сто процентов копируют позицию президента России. Тут и про Крым, который «сам решил свою судьбу», но ни слова о российской армии, которую тогда называли «вежливые люди». Тут и про «гражданскую войну» и ужасы обустройства государства с «украинским стержнем». Тут и камни в закон о деоккупации Донбасса, в котором Россия прямо названа страной-агрессором и оккупантом. Тут же Янукович, как и Путин, чуть ли не главный «миротворец» по Донбассу - хочет мира, а «без прямого диалога» с представителями Донбасса не обойтись. Виктор Федорович не называет, кто эти представители, но утверждает, что с ними общается и даже готов инициировать по этому поводу встречу с Путиным. Последний, кстати, по словам самого Виктора Федоровича, судьбой своего гостя особо не интересуется…

Мне удалось обратиться к Януковичу и спросить, нормально ли он себя чувствует, когда винит посредников из ЕС и оппозицию в нарушении соглашения от 21 февраля 2014 года. Ведь уже 20 февраля российская армия начала операцию по захвату Крыма, и это зафиксировано на соответствующих медалях для военных РФ. А 1 марта Янукович уже обратился к Путину с просьбой ввести в Украину войска. Получается, что «легитимный» просил Путина «отвоевать» ему Украину обратно, расплатившись за это Крымом.

Ответ претендует на сенсацию: оказывается, Виктор Федорович направил Владимиру Владимировичу не один, а два документа.

Одним из них в Совбезе ООН размахивал Виталий Чуркин. И в нем черным по белому написано, что Янукович просит Путина «использовать Вооруженные Силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Причем, сколько бы сегодня Янукович не пытался кого-нибудь убедить, что направил свое обращение в МИД РФ (именно такую версию сейчас пытается продвигать Кремль), в марте 2014 сам Путин, дословно, заявил: «… У нас есть прямое обращение… Януковича об использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины». Собственно, Чуркин тоже тогда на весь мир сказал, четче некуда: «Сегодня я уполномочен сообщить… президентом России получено следующее обращение президента Украины Виктора Януковича». Дальше он зачитал «послание», и добавил, что это – фотокопия оригинала «этого обращения президента Украины к президенту России».

Ответ претендует на сенсацию: оказывается, Виктор Федорович направил Владимиру Владимировичу не один, а два документа

А вот второй документ ранее никогда не публиковался, и его показали адвокаты Януковича. В нем появление на украинских землях оккупантов обосновывается Договором о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ и необходимостью развернуть «миротворческую полицейскую миссию» с помощью российской армии. На вооруженные силы РФ Янукович просил возложить функции эвакуации и оказания гуманитарной помощи населению, борьбу с чрезвычайными ситуациями и, что особо пикантно, обеспечение предоставления «достоверной информации международному сообществу о ситуации в Украине».

Пожалуй, этим документом еще должны заняться эксперты. Но Виктору Януковичу, который из когда-то президента Украины превратился в тень Путина, да и самому Владимиру Путину, стоило бы немного освежить память. Сразу после выступления Чуркина на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, 4 марта 2014 года, Путин провел в Москве специальную пресс-конференцию о ситуации в Украине, в ходе которой публично воспользовался «обращением Януковича» для легитимизации вторжения в Украину.

Виктору Януковичу, который из когда-то президента Украины превратился в тень Путина, да и самому Владимиру Путину, стоило бы немного освежить память

Возвращаясь к выступлению Януковича, кажется, что за последние четыре года он практически уверовал в тотальную «правоту» Кремля и продолжает его обслуживать. Ни раскаяния, ни признания вины, ни даже сожаления о том, что именно его политика поставила Украину в 2014 году на край пропасти - ничего этого не наблюдается.

Роман Цимбалюк, Москва