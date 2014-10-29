Тимошенко не претендует на должности в новом правительстве





Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции.

“Наша команда не претендует на ни один из министерских портфелей. Мы считаем, что сейчас не о портфелях нужно говорить, а немедленно объединяться, согласовывать принципы, на которых мы работаем, сделать первоочередной перечень реформ, которые нужно реализовывать в жизнь”, - сказала Тимошенко.

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Она считает, что новое правительство должно формироваться на основе профессиональности, а не партийных квот.

В то же время Юлия Тимошенко отметила, что настаивает, чтобы будущие партнеры по коалиции поддержали приоритеты “Батькивщины” относительно развития страны.

“Таких приоритетов четыре: мир, Европейский Союз, НАТО и реальные реформы”, - сказала она.