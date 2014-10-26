Тимошенко уверяет, что не разочарована самыми низкими с 2002 года результатами "Батькивщины" на выборах
Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко не разочарована результатом ее партии на парламентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга после объявления результатов exit-poll, отвечая на вопрос относительно того, что нынешние результаты “Батькивщины”, согласно этим данным, являются самыми низкими с 2002 года.
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“Наша команда всегда с большим уважением относилась к выбору людей, и сегодня ничего не меняется”, - сказала Тимошенко.
Она также поздравила все политические партии, которые прошли в парламент.
Отвечая на уточнение, не разочарована ли она таким результатом, лидер “Батькивщины” отметила: “Нет". «У нас были, наоборот, большие ожидания от того, что проевропейские силы, которые прошли в парламент, сформируют правильную систему изменений”, - добавила Тимошенко.
Ранее УНИАН сообщал, что по данным трех экзит-полов партия "Батькивщина" проходит в Верховную Раду, набрав, по разным оценкам от 5,6 до 6% голосов избирателей.