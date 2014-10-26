Тимошенко уверяет, что не разочарована самыми низкими с 2002 года результатами "Батькивщины" на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга после объявления результатов exit-poll, отвечая на вопрос относительно того, что нынешние результаты “Батькивщины”, согласно этим данным, являются самыми низкими с 2002 года.

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“Наша команда всегда с большим уважением относилась к выбору людей, и сегодня ничего не меняется”, - сказала Тимошенко.

Она также поздравила все политические партии, которые прошли в парламент.

Отвечая на уточнение, не разочарована ли она таким результатом, лидер “Батькивщины” отметила: “Нет". «У нас были, наоборот, большие ожидания от того, что проевропейские силы, которые прошли в парламент, сформируют правильную систему изменений”, - добавила Тимошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным трех экзит-полов партия "Батькивщина" проходит в Верховную Раду, набрав, по разным оценкам от 5,6 до 6% голосов избирателей.