"Он сам все разрушил": Порошенко считает Саакашвили несчастным человеком

По словам президента, реадмиссия экс-президента Грузии в Польшу была «юридически безупречной».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предоставил экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили огромные возможности в Украине, однако тот ими не воспользовался.

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"Были мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком", - отметил глава государства.

Порошенко отметил, что предоставил Саакашвили огромные возможности на посту губернатора Одесской области (в частности - разрешил назначать своих земляков на руководящие должности), но тот не принес никакого результата в деле реформирования региона.

Президент также указал, что реадмиссия экс-президента Грузии в Польшу состоялась "юридически безупречно", как по украинскому законодательству, так и по международному.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что Саакашвили вернули в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.