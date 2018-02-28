Порошенко пожаловался журналистам: его состояние за 4 года значительно уменьшилось

По словам главы государства, он – единственный президент с такой динамикой.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его состояние за период президентства значительно уменьшились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции «Вызовы-2018» отвечая на вопрос журналиста о том, каково это - быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, а не живут.

«Когда я избирался президентом, мои доходы были намного больше, чем это есть сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику», - сказал Порошенко.

Напомним, по данным рейтинга "ТОП-100 самых богатых украинцев", представленном журналом "Новое время" и инвестиционной компанией Dragon Capital в октябре прошлого года, в 2017 году Петр Порошенко вернул себе звание миллиардера - впервые за последние четыре года.

Как писало издание, Петр Порошенко является самым влиятельным человеком в украинской политике, но вот в списке самых богатых украинцев такого статуса у него нет. Однако, глава государства работает в этом направлении: он снова попал в пятерку самых богатых, вернув себе в 2017-м статус долларового миллиардера.

Во время прес-конференции Порошенко также заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.