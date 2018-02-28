Первая поставка оборонительного оружия из США должна состояться уже через несколько недель - Порошенко

16:15, 28 февраля 2018
Политика
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Петр Порошенко во время пресс-конференции / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Первая поставка этого вооружения должно произойти уже через несколько недель", - сказал президент.

По словам Порошенко, речь идет о поставке, в частности, снайперских комплексов.

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Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко
Теги: #пресс-конференция Порошенко#оружие из США