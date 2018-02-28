Первая поставка оборонительного оружия из США должна состояться уже через несколько недель - Порошенко

По словам президента Украины Петра Порошенко, речь идет, в частности, о поставке снайперских комплексов.

Первая поставка оборонительного вооружения из США должна состояться уже через несколько недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Первая поставка этого вооружения должно произойти уже через несколько недель", - сказал президент.

По словам Порошенко, речь идет о поставке, в частности, снайперских комплексов.