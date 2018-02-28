Первая поставка оборонительного оружия из США должна состояться уже через несколько недель - Порошенко
16:15, 28 февраля 2018Политика
354
По словам президента Украины Петра Порошенко, речь идет, в частности, о поставке снайперских комплексов.
Петр Порошенко во время пресс-конференции / REUTERS
Первая поставка оборонительного вооружения из США должна состояться уже через несколько недель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции "Вызовы-2018".
"Первая поставка этого вооружения должно произойти уже через несколько недель", - сказал президент.
По словам Порошенко, речь идет о поставке, в частности, снайперских комплексов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пресс-конференция Петра Порошенко