Из-за марша нацгвардейцев под советскими флагами в Кривом Роге полетели первые головы

От исполнения обязанностей отстранен командир Криворожской воинской части Нацгвардии.

Командующий Нацгвардии Украины отстранил от выполнения обязанностей командира Криворожской воинской части.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб на странице в Facebook.

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"Нацгвардия Украины продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащими Национальной гвардии Украины в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики", - говорится в его сообщении.

"В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от выполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", - добавил Голуб.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой. В Национальной гвардии Украины по данному факту назначено служебное расследование.