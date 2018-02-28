Аваков о вилле в Италии: это туристический проект жены

Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства при участии капитала компании "Авиталия".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его жена Инна.

Об этом говорится в комментарии министра, который передал "Украинской правде" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии, в рамках работы в итальянской компании", – заявил Аваков.

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"Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии капитала компании "Авиталия", - уточнил он.

По словам Авакова, этим проектом его жена занимается более 1,5 года.

"Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году", – сообщил он.

"Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается жена. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации", – заверил министр.

Как известно, журналисты издания "Наші гроші" нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу, которой Аваков владеет через фирму "Ferdico S. R. L", которую поглотила его фирма "Avitalia S. R. L".

Согласно декларации Авакова за 2017 год, представленной министром 26 февраля 2018 года, министр является единоличным владельцем итальянской компании "Avitalia S. R. L" (100%).

Как известно, за прошлый год глава МВД задекларировал 1 082 323 гривень общего дохода за 2017 год, а доход его жены составил 56 976 679 гривень.