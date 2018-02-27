Апелляционный суд оставил под стражей председателя партии Саакашвили в Киевской области

Глава Киевского областного отделения «Движения новых сил» Дангадзе подозревается в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя Киевского областного отделения партии «Движение новых сил» Севериона Дангадзе, подозреваемого в получении денежных средств от бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Читайте такжеЭксперт назвал причины провала протестов Саакашвили в Украине"Апелляционный суд. Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности ) и ст. 110 (госизмена)", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года руководителю Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Луценко заявил, что Дангадзе через доверенное лицо обратился к бизнесмену Курченко с предложением финансировать деятельность лидера РНС Михеила Саакашвили. По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также было зафиксированную передачу средств, сообщил Луценко.

6 декабря Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Саакашвили проходит по делу "Дангадзе-Курченко" как подозреваемый.