В Сенат США внесен законопроект о сотрудничестве между Украиной и США в сфере кибербезопасности

Документ направлен на предоставление помощи Украине в усовершенствовании собственной стратегии кибербезопасности.

В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

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В частности, двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", одобренного Палатой представителей 7 февраля этого года.

"Документ направлен на предоставление помощи Украине в усовершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети", - говорится в сообщении.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан Президентом США.

Напомним, 7 февраля Палата представителей Конгресса США одобрила проект “Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности”, направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.