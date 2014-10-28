Горсовет Мариуполя: боевики обстреливают Павлополь и Гнутово, обстрела Талаковки не было

Потерь в живой силе и технике у украинских военных нет. Перемещения живой силы и техники противника в сторону Мариуполя нет, сообщает сайт горсовета Мариуполя.

Согласно сообщению, также, начиная с 14:50, на территории, временно подконтрольной боевикам "ДНР" в районе населенного пункта Саханка, ведется обстрел из минометов и стрелкового оружия.

По позициям украинских военных и в сторону Мариуполя обстрел не ведется. Информация о атаке на Мариуполь не соответствует действительности.

Читайте такжеАртиллерия боевиков уничтожила жилые дома в селах вблизи МариуполяПо состоянию на 17.15 продолжался обстрел позиций украинских военных в районе поселка Гнутово. Данных о потерях среди украинских военных и мирного населения нет.

Сведения об обстреле поселка Талаковка не соответствуют действительности. По состоянию на 17.15 поселок не обстреливался, сообщает горсовет.