В 50-м округе Донецкой области зафиксирована аномальная явка избирателей - ОПОРА

Об этом сообщают наблюдатели Донецкой облорганизации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА, сообщили УНИАН в пресс-службе ОПОРЫ.

По словам наблюдателей, чрезвычайно высокая явка наблюдается на нескольких УИК в городе Димитров. Например, на участке №140753 явка избирателей составила рекордные 90%. При этом на участке №140752, который находится по тому же адресу, явка составила 75,67%, что тоже является очень высоким показателем, говорится в сообщении.

Общая явка избирателей в Димитрове составила 75,7%. Вместе с тем, явка в других городах округа вдвое меньше. В частности, в Доброполье - 38,3%, в Белицком - 39%, в Белозерске - 35,62%.

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Как отмечают наблюдатели, на участках, на которых зафиксирована аномальная явка, побеждает кандидат в народные депутаты Евгений Геллер. В штабе кандидата Леонида Байсарова заявили, что будут оспаривать результаты голосования в округе.

Как ранее сообщали наблюдатели ДОО КИУ и ОПОРЫ, в Димитрове был зафиксирован факт вброса бюллетеней. По словам очевидцев, на участок №140754 при подсчете голосов приехала группа военных. Они вывели из помещения УИК всех наблюдателей, журналистов, а также членов комиссии, мотивируя это тем, что участок заминирован. После того, как военные покинули участок, наблюдатели зафиксировали, что в ящиках для голосования стало намного больше избирательных бюллетеней.

Также окружная избирательная комиссия №50 26 октября перед началом непрерывного заседания приняла решение о выводе из помещения ОИК всех наблюдателей. Здание комиссии было окружено военными.