Конфискованное из-за посещения крымских портов судно из Танзании передадут ВМС Украины

Танзанийское судно Sky Moon морские пограничники задержали на Дунае в конце 2016 года. Через полгода суд постановил конфисковать корабль в собственность государства.

Танзанийское судно Sky Moon, задержанное из-за нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма, будет передано Военно-морским силам (ВМС) Украины.

Читайте такжеВ СНБО назвали российских генералов и подразделения армии РФ, которые захватывали КрымКак сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, об этом заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко.

Напоминается, что судно Sky Moon морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа. Задержали его за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях - на ходу, поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять досмотровую группу на борт.

В дальнейшем в судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждение фактов захода судна в порты на оккупированной территории и перемещения оттуда груза.

Судно было доставлено в порт Рени. В марте 2017 года по решению суда оно было конфисковано в пользу государства.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2017 года суд в Одессе конфисковал в собственность Украины судно Sky Moon с грузом стоимостью 18,5 млн грн, которое незаконно заходило в закрытые порты оккупированного Крыма.

К уголовной ответственности привлечены капитан судна, а также один из учредителей компании-грузовладельца - гражданин Молдовы.