Генсек НАТО призвал РФ прекратить дестабилизировать Украину

Об этом он заявил в Брюсселе, выступая на форуме, организованном американским Фондом Маршала. "НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет, независимость и территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине и отвести свои войска", - заявил генсек НАТО.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину и других партнеров в нашем восточном соседстве. Мы будем продолжать защищать принципы в отношении того, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. Это - фундаментально, и мы все под этим подписались, включая Россию", - отметил Йенс Столтенберг.

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Генсек альянса считает, что именно из-за России многие украинцы не смогли проголосовать на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября. "Я поздравляю народ Украины с проведением парламентских выборов. В то же время сожалею, что многие украинцы не смогли проголосовать - в Крыму, который Россия незаконно аннексировала, и в частях восточной Украине, где продолжается запугивание со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов", - подчеркнул Йенс Столтенберг.