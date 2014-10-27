В НАТО предложили разработать для Украины «План Маршалла»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сказала на пресс-конференции в Киеве.

В частности, Юкневичене выразила уверенность, что западные страны должны поддержать Украину на евроинтеграционном пути.

"Нам необходимо разработать что-то вроде нового "Плана Маршалла" для того, чтобы помочь Украине", - сказала Юкневичене.

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При этом она выразила мнение, что на сегодняшний день политическая воля должна быть с обеих сторон - как с украинской, так и с другой части Европы, так как "политическая история за последние 50 лет очень серьезно отличалась". Вместе с тем, она убеждена, что Украина получила уникальную возможность избавиться от советского прошлого.

Юкневичене пояснила, что Украина получила шанс достичь успеха в реализации проевропейских реформ, которые будут способствовать сближению Украины с западной Европой.