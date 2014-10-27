В НАТО предложили разработать для Украины «План Маршалла»
Глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкневичене предлагает западным странам разработать новый "План Маршалла" для поддержки Украины на пути европейских реформ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сказала на пресс-конференции в Киеве.
В частности, Юкневичене выразила уверенность, что западные страны должны поддержать Украину на евроинтеграционном пути.
"Нам необходимо разработать что-то вроде нового "Плана Маршалла" для того, чтобы помочь Украине", - сказала Юкневичене.
Читайте такжеВ Европарламенте создадут Комитет ассоциации с Украиной
При этом она выразила мнение, что на сегодняшний день политическая воля должна быть с обеих сторон - как с украинской, так и с другой части Европы, так как "политическая история за последние 50 лет очень серьезно отличалась". Вместе с тем, она убеждена, что Украина получила уникальную возможность избавиться от советского прошлого.
Юкневичене пояснила, что Украина получила шанс достичь успеха в реализации проевропейских реформ, которые будут способствовать сближению Украины с западной Европой.