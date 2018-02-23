Сотрудничество Манафорта со следствием прольет свет на кампанию Януковича - американский аналитик

Аналитик убеждена, что на поверхность выйдет больше информации о том, что происходило и за кулисами кампании Януковича.

Результаты этого расследования станут важными для обеих стран. Так прокомментировала дело Манафорта в США заместитель директора по иностранной коррупции американского Центра "Америка за прогресс" Диана Пилипенко.

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Если Манафорт и Гейтс согласятся на сотрудничество со следствием, которое сейчас проводит команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, то на поверхность выйдет больше информации о том, что происходило и за кулисами кампании Януковича, убеждена исследовательница.

Это позволит "вытащить на свет то, что происходило и в Украине также относительно того, как управляли кампанией Януковича", - подчеркнула она.

В четверг специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул против бывшего советника Януковича и бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса новые обвинения.

В обвинениях речь идет о криминальной деятельности Манафорта и Гейтса, отмечает The New York Times. Кажется, что это еще одна попытка спецпрокурора Мюллера нажать на Манафорта и Гейтса, чтобы они сотрудничали со следствием и избежали длительного тюремного заключения.

Обвиняемые ранее заявляли, что не имеют отношения к центральной теме расследования Мюллера о возможной координации действий Трампа и его команды с Россией во влиянии на выборы в США.

Расследование Мюллера набирает скорости, убеждена Пилипенко. "Поэтому меня не удивит выдвижение большего количества обвинений", - подчеркнула она.