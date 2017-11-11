Путин: Манафорт работал с Януковичем и никакого отношения к России не имеет

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и никакого отношения к России не имеет.

Об этом Путин сказал журналистам по итогам 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Дананге (Въетнам), сообщает сайт Кремля.

"Что касается господина Манафорта, то его тоже как-то связывают с Россией. Единственная связь с Россией – это то, что он, будучи руководителем и, наверное, владельцем, даже не знаю, американского пиаровского агентства, заключал контракты и тоже как бизнесмен, работающий в этой сфере, работал с Украиной, в том числе с бывшим президентом Януковичем", - заявил Путин.

"Но какое это отношение имеет к России, я не понимаю. Никакого, ровным счетом ничего здесь нет, просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим Президентом США. Но это, повторяю, не наше дело, пускай они сами разбираются", - сказал президент РФ.

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Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

По обвинению Федеральной коллегии присяжных, направленному в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.

Только обвинение в сговоре с целью отмывания средств влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы. Манафорт и Гейтс 2 ноября появились в суде в Вашингтоне. Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом с определенными размерами залога в сумме 10 млн долларов и 5 млн долларов соответственно. В судебном решении отмечается, что они не должны вносить залог, если только не нарушат требование являться в суд или другие требования.

Судья окружного суда в Вашингтоне Эми Берман Джексон может освободить из-под домашнего ареста к декабрю, но сохранит требование ношения электронного устройства наблюдения и ограничит в передвижении.