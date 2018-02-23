Закон о реинтеграции Донбасса приведет к созданию военной полиции - Ирина Луценко

15:35, 23 февраля 2018
Политика
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Должно быть разработано положение о Объединенный штаб и о руководителя Объединенного штаба / фото УНИАН

Представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко заявляет, что закон о реинтеграции Донбасса в будущем приведет к созданию военной полиции в рамках Вооруженных сил Украины, военных судов и обновлению закона о Службе безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам. «Этот закон (о реинтеграции Донбасса - УНИАН) обязательно должен за собой повлечь следующие законы - изменение, обновление закона о СБУ, это закон о национальной безопасности и обороне, где будет четко прописано, какой у нас курс, куда мы движемся, какие у нас будут ВСУ, какие у нас новые стандарты», - заявила она.

«Должно быть разработано положение об Объединенном штабе и о руководителе Объединенного штаба», - сказала Луценко и заметила, что президент поставил задачу министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко ближайшее время подать ему на утверждение кандидатуру руководителя Объединенного штаба.

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«В будущем это (закон о реинтеграции Донбасса - УНИАН) приведет к созданию военной полиции. Это полиция внутри наших Вооруженных сил, чтобы они могли осуществлять и поддерживать порядок в зоне разграничения», - пояснила представитель президента.

Также Луценко отметила важность создания военных судов. «Соответствующие нормы такого суда разрабатываются в Администрации президента группой экспертов», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, штабу Объединенных сил будут подчинены все силовые подразделения на востоке государства, что улучшит систему управления военной операцией на Донбассе.

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