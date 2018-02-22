"Будет единый Объединенный штаб": экс-заместитель начальника Генштаба рассказал об изменении формата АТО на Донбассе

Штабу Объединенных сил будут подчинены все силовые подразделения на востоке страны, что улучшит систему управления военной операцией на Донбассе, заметил Романенко.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко убежден, что изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил повысит эффективность управления и ведения боевых действий на Донбассе.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

«Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный президентом 20 февраля, в котором Россия определена государством-агрессором и оккупантом нашей территории, предусматривает введение в действие такой структуры органа управления, как объединенный штаб Объединенных сил», - отметил Романенко.

По его словам, де-факто на четвертом году войны управление операцией на востоке Украины осуществлял не антитеррористический центр Службы безопасности Украины, а штаб АТО, который находится в том районе во главе с военным генералом.

«Теперь, согласно этому закону, можно будет четко сформировать систему управления для выполнения такого рода операций, и на основании этой системы управления управлять всеми структурами сектора обороны и безопасности в этом районе, назначить руководителя этого штаба, что позволит повысить уровень эффективности управления, подготовки и проведения операции Объединенных сил», - заметил генерал.

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«Мы имеем уже практический опыт за эти годы ... Было видно, что когда силы и средства Вооруженных сил, Нацгвардии, МВД, СБУ действуют каждый в своем направлении - это снижает эффективность. А раньше взаимодействие организовывалось на уровне координации действий - это слишком низкий уровень для фактического ведения войны. Поэтому, хотя и с опозданием, мы пришли к управлению единым Объединенным штабом, которому будут подчинены все силы. Более того, если будет введено военное положение, то и военно-гражданские администрации будут замыкаться на этот Объединенный штаб», - рассказал Романенко.

По его словам, Украина изучила опыт ведения локальных войн, в том числе, и своего противника. «То есть такую же централизацию (военного управления - УНИАН) те же россияне провели у себя при ведении второй войны в Чечне, и пришли к тому, что это надо делать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что антитеррористическая операция будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. АТО на востоке Украины было начато в середине апреля 2014 года.