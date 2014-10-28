В Красноармейске признали недействительным голосование по мажоритарке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре совместной мониторинговой кампании Донецкой облорганизации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА.

По словам наблюдателей, на избирательном участке №140232, который находится в селе Новотроицкое Добропольского района в округе №50 (г. Красноармейск), голосование по одномандатному округу признано недействительным. Это связано с тем, что члены комиссии проставили в избирательных бюллетенях отметку «выбыл» напротив кандидата, который не снимал своей кандидатуры на выборах.

Читайте такжеБюллетени вывезли из почти 93% УИК - МВД«Члены комиссии ошибочно исключили из бюллетеней кандидата-мажоритарщика Виктора Трифонова, вместо Руслана Требушкина, который незадолго до дня голосования снял свою кандидатуру с выборов. На действия комиссии была составлена жалоба, бюллетени пересчитаны, а голосование по одномандатному округу на этом участке признано недействительным», - сообщили в ОИК №50.

Вместе с этим, голосование по общенациональному округу на участке №140232 признано действительным, сказано в сообщении.

В данный момент обработано более 84% электронных протоколов. Лидерство сохраняет "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" – на втором месте с небольшим отрывом.